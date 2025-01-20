Вашингтон, 20 января, 2025, 20:08 — ИА Регнум. В центральном зале Конгресса США 20 января кандидат на пост вице-президента страны Джей Дэвид Вэнс принял присягу и вступил в должность. Трансляцию мероприятия вёл телеканал Fox News.

AP/TASS

«Торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать конституцию Соединённых Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верен этой клятве», — произнёс он.

Вэнс поклялся добросовестно исполнять свои новые обязательства. После этого член Верховного суда Бретт Кавано, принимавший присягу, поздравил его с вступлением должность.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп 20 января также принял присягу и вступил в должность. Текст клятвы он произнёс, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

Церемония инаугурации впервые за последние 40 лет проходит в здании Конгресса США. Обычно церемонию проводят во дворе здания, но в этот раз её перенесли, сославшись на холодную погоду.

Перед этим новый лидер США и его жена Мелания Трамп побывали в Белом доме, где прошло их чаепитие с уходящим президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. После политики в одном лимузине отправились на инаугурацию.