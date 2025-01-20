Вашингтон, 20 января, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии.

Global Look Press

Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединённых Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединённых Штатов. И да поможет мне Бог», — произнёс он слова присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Мелания.

Трамп стал вторым президентом в истории США, занимавшим пост с перерывом. Ранее это был только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885–1889 и 1893–1897 годах). Теперь Трамп — 45-й и 47-й президент США.

Ранее новый американский лидер вместе с Меланией Трамп посетили Белый дом, где приняли участие в традиционном чаепитии с уходящим президентом США Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Потом политики в одном лимузине отправились на церемонию.

Как передавало ИА Регнум, 17 января стало известно, что инаугурацию Трампа решили перенести с крыльца Капитолия в ротонду здания. Причиной для этого назвали холодную погоду. Метеорологи сообщили, что температура воздуха во время церемонии ожидается –2…–6°С.

Американский сенат предупредил, что из-за переноса мероприятия в Капитолий большинство тех, кто получил пригласительные билеты, не смогут попасть на него. На присягу президента пригласили только журналистов пресс-пула для освещения церемонии.

Издание The Washington Post сообщило, что это решение стало большой неожиданностью для тысяч людей, планировавших посетить инаугурацию. Многие решили сдать билеты и отменить поездку в Вашингтон.