Киев, 20 января, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Против главы киевского режима Владимира Зеленского должны возбудить уголовное дело. Об этом 20 января заявил уехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Global Look Press

Он также подчеркнул, что Зеленский не должен был угрожать тем, кто хочет провести выборы на Украине.

«Обращаюсь к правоохранительным органам Украины, Великобритании, США, Польши и других стран Евросоюза. На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами на Украине, открутить им голову», — говорится в видеообращении Дмитрука, которое тот опубликовал в своём Telegram-канале.

Полномочия Зеленского на посту главы государства истекли в мае 2024 года. Он также отменил выборы в стране. Президент России Владимир Путин заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности.

Как передавало ИА Регнум, 15 января аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос сообщил, что у Зеленского осталось мало вариантов сохранить власть в стране на фоне сокращения числа его союзников. Аналитик отметил, что глава киевского режима опасается прихода к власти бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.

В начале декабря «Страна. ua» со ссылкой на источник информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет Залужному, если тот решит баллотироваться.

19 декабря Путин напомнил, что действующее руководство Украины является нелегитимным. Путин также заявил, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима, но подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины.