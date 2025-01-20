Вашингтон, 20 января, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в последние часы своего срока превентивно помиловал ряд членов своей семьи. Об этом говорится в письменном заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Global Look Press

По мнению Байдена, его семья подвергалась беспочвенному и политически мотивированному преследованию, цель которого — навредить ему самому.

«К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Байден использует свои полномочия в соответствии с конституцией США, чтобы «помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена».

Как ранее передавало ИА Регнум, Байден помиловал экс-главу объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. В число помилованных также вошли члены комитета палаты представителей, расследовавшие нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Отмечается, что своим решением Байден надеется предотвратить потенциальное возмездие со стороны избранного президента Дональда Трампа.

В декабре Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Уходящий президент США заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре 2024 года он признал вину по всем пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу было намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.