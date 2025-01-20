Москва, 20 января, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным переговорщиком в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом 20 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Я не считаю Зеленского легитимным переговорщиком, с которым в перспективе стоит вести надёжные, долгосрочные переговоры и подписывать какие-либо соглашения», — подчеркнул он.

Зампред также напомнил об отказе Киева от любых закулисных переговоров с Москвой.

«Я не знаю, что можно называть закулисными переговорами, насколько мне известно, идут постоянные переговоры об обмене военнопленными. Являются ли эти переговоры закулисными, я не знаю. Идут переговоры о безопасности на объектах атомной энергетики с присутствием МАГАТЭ», — отметил он в беседе с Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент РФ Владимир Путин напомнил, что действующее руководство Украины является нелегитимным. Единственным законно действующим органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил президент.

Путин также заявил, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима, но подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины.

Полномочия Зеленского в качестве президента истекли в мае 2024 года. Он также отменил выборы на Украине. Президент России заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности.