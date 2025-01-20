Вашингтон, 20 января, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден причислил Прибалтику, Польшу и ещё ряд государств Центральной Европы к странам второго сорта. Такое мнение озвучила польский философ Александра Перегалинская.

Global Look Press

Польша, Литва, Латвия и Эстония не вошли в новый в список привилегированных стран, у которых будет безлимитный доступ к американским технологиям с использованием искусственного интеллекта согласно поправкам в программу по распространению ИИ Госдепартамента США. В документе государства всего мира делятся на три зоны. Безлимит к американским разработкам в области ИИ получили, например, Франция, Великобритания, Германия, Финляндия и другие.

«Классификация Польши, а также многих наших соседей из Центральной Европы, как стран «второго сорта» в поставках чипов подрывает наши отношения и игнорирует приверженность Польши к технологическим инновациям и глобальному экономическому сотрудничеству», — подчеркнула Перегалинская.

По информации газеты «Взгляд», ряд официальных лиц уже выразили недовольство из-за невключения в привилегированный список. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал ограничение доступа к ИИ-технологиям неприемлемым. По его словам, оно повлияет на проекты по созданию безопасного искусственного интеллекта в европейских странах. Глава МИД пообещал убедить США «обеспечить скорейшее исправление допущенной ошибки».

Спикер парламента Латвии и экс-премьер страны Саулюс Сквернялис удивился, как страна, проявлявшая искренний дружелюбный настрой в отношении американских властей не получила безлимитный доступ к ИИ-технологиям.

Политолог Максим Рева в комментарии для «Взгляда» отметил, что прибалтийские страны скорее ожидали «подлянок» от избранного президента США Дональда Трампа. Удар в спину же получили от администрации демократа Джо Байдена, что сделало его ещё более болезненным.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Байден заявил, что мировое господство в развитии искусственного интеллекта должно быть у США, а не у Китая. Он отметил, что Соединённые Штаты опередили КНР в конкурентной борьбе. По словам Байдена, только по истечении времени придёт осознание всех достижений, достигнутых за годы его правления.