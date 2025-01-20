Вашингтон, 20 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Американский журналист и блогер Лекс Фридман раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за нецензурные и оскорбительные выражения во время интервью.

Кадр из видео

«Я дал [Зеленскому] все шансы показать готовность к переговорам, зная, что и [избранный президент США Дональд Трамп], и [президент России Владимир] Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он этим воспользовался и вместо этого предпочел говорить очень грубые слова в адрес Путина», — заявил Фридман в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

По его словам, грубые неуважительные слова могут навредить переговорам, а миротворчество требует компромисса.

«И я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с той серьезностью, которой вы ожидаете от него в свой адрес. Этого я и добивался», — отметил Фридман.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью Фридману, при этом он отказался говорить на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа глава киевского режима несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, говоря об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что адекватность Зеленского, который использует нецензурную лексику в ходе интервью, является отдельным вопросом.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что допускаемые в последнее время в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания Зеленского связаны с нервами, перегрузкой и его неустойчивым эмоциональным состоянием. Он отметил, что глава киевского режима не в состоянии сдерживаться.