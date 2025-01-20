Москва, 20 января, 2025, 21:00 — ИА Регнум. В геополитике побеждает не тот, кто прав, а тот, кто сильнее. Если смотреть на поставки американского оружия киевскому режиму, то можно вспомнить и о помощи СССР вьетнамцам в войне с США, заявил журналист, теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

По мнению американца, неважно, что Совесткий Союз никогда не обстреливал территорию США и не предоставлял оружия для таких ударов.

«Советский Союз во время холодной войны тоже поставлял Вьетнаму автоматы Калашникова, которые убивали американских солдат… Во-первых, страны всегда экспортируют оружие. Во-вторых, Россия поставляет оружие Ирану, который нападает на Израиль, где живут два миллиона граждан Америки. Вообще граждане США не задумываются, что их страна развязала войну России и Украины. Они задумаются об этом только в том случае, если Россия сделает хорошие фильмы и компьютерные игры, где об этом будет говориться», — объяснил свою позицию Керби.

По его словам, в геополитике всегда побеждает тот, кто сильнее.

Тим Керби также рассказал о готовности воевать за Россию и даже стрелять в Зеленского. При этом американец внезапно прервал своё интервью и попросил начать разговор заново.

Полную беседу Марины Ахмедовой с Тимом Керби читайте на сайте ИА Регнум.