Санкт-Петербург, 20 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. В администрации Василеостровского района 20 января прошли обыски после того, как пресс-служба управления опровергла сообщения о следственных мероприятиях в своих социальных сетях.

Антон Денисов/РИА Новости

«Относительно растиражированной с утра информации, что в администрации Василеостровского района якобы идут обыски, связанные с падением сосулек, сообщаем, что данное утверждение не соответствует действительности», — написали на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Примерно через час в комментариях пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила, что вопреки заявлению районной администрации в данный момент в управлении проходят обыски. Ведомство также рекомендовало следить за публикациями на его официальных ресурсах.

«Здравствуйте, спасибо», — ответила пресс-служба на комментарий петербургского ГСУ СК.

Отвечая на вопросы подписчиков, в Василеостровском районе объяснили, что на момент публикации заметки с опровержением информации об обысках в администрации ещё не проводили следственные действия.

Пресс-служба петербургского ГУ СК 20 января сообщила, что следователи возбудили уголовное дело из-за травм, полученных жителями из-за падения с крыш наледи. Обыски прошли также в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального районов и в управляющих компаниях.

Как передавало ИА Регнум, 14 января возле одной из школ в Петрозаводске при падении наледи с кровли здания погибла 55-летняя женщина. Следователи в связи с происшествием возбудили уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняются.