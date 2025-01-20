Берлин, 20 января, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Вопрос о запрете немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) могут обсудить на следующей неделе в бундестаге. Об этом 20 января сообщила газета Zeit.

Global Look Press

«Решающим фактором успеха станет то, можно ли доказать, что партия предприняла активные действия против свободного демократического строя государства», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее в ноябре более 100 депутатов выступили за запрет АдГ, утверждая, что партия якобы ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, людей с ограниченными возможностями и «лиц с негетеронормативной сексуальностью», а также стремится к созданию националистического государства и преуменьшает преступления нацистов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 января глава фракции АдГ Катрин Эбнер-Штайнер призвала выдворить украинских беженцев из Германии. Депутат также выступила за «комплексную ремиграцию», направленную на препятствование наводнению государства получателями пособий, которые не желают ассимилироваться и интегрироваться в немецкое общество.

20 декабря прошлого года американский миллиардер Илон Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Сопредседатель партии Алиса Вайдель в ответ оставила комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Спустя два дня издание Bild поделилось результатами исследования, согласно которому Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост немецкого канцлера. 11 января съезд партии официально утвердил Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ. Она также пообещала вернуть газ из РФ по «Северному потоку» в первые 100 дней после вступления в должность.