Москва, 20 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Проблема расизма в США весьма серьёзна, темнокожие и белые зачастую разделяют друг друга, но Украина пошла ещё дальше и возродила этническую ненависть к русским, несмотря на то, что у украинцев и русских и внешность одинаковая, и вера, и язык, считает переехавший в Россию американский журналист Тим Керби. По его мнению, белые американцы ведут себя как трусы, и это видно на примере тех же политиков, например госсекретаря Энтони Блинкена или бывшего советника президента Джона Болтона.

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В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Керби рассказал, что вырос в районе, который в США расценивается как «афроамериканский». Поэтому он хорошо понимает чувства темнокожих по отношению к белым американцам: по словам Керби, им действительно есть за что ненавидеть белых.

«Дело в том, что я был отчасти воспитан в их культуре, многое делаю как чернокожий. В Америке я чужак. Я был воспитан у негров, я больше их. И я понимаю, почему они нас ненавидят. Во многом это оправданно… Белые американцы ведут себя как трусы. Возьмите того же Болтона или Блинкена», — указал он.

По его мнению, несмотря на то, что такие высокопоставленные политики несут в мир агрессию и пытаются действовать с позиции силы, они слабы.

«То, что они говорят публично, не смогли бы сказать в лицо ни одному русскому. Это курицы, которые кудахчут далеко от линии фронта. Сами бы они не стали драться. Афроамериканцы это видят. Это мерзко», — подчеркнул Керби.

Обрусевший американец уверен, что времена, когда в США понимали, что значит быть мужчиной, прошли, и теперь многие предпочитают заниматься своим газоном и по любому поводу звонить в службы спасения.

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