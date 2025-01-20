Москва, 20 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Блокировка YouTube-канала издания «Аргументы и факты» стала очередным примером предвзятой модерации российских СМИ со стороны видеохостинга. Об этом 20 января заявил член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее «АиФ» сообщило, что был заблокирован канал с короткими роликами. Причины блокировки администрация YouTube не уточнила, предварительных предупреждений не присылала. Осенью прошлого года корпорация заблокировала основной канал редакции.

«Уже неоднократно YouTube блокировал каналы наших, блогеров, госучреждений, музыкантов. В то же время противоправный контент он не трогает. В итоге рекомендательные алгоритмы видеохостинга продолжают предлагать к просмотру взрослым и детям опасный контент», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что на отечественных видеохостингах в отличие от зарубежной площадки серьёзно подходят к модерации контента. Также российские платформы не практикуют предвзятый подход к авторам безопасного контента.

По словам члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заведующего кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александра Малькевича, свободу слова YouTube стал видеть лишь в информации, соответствующей западной повестке.

«Но она основана на лжи. Правда не в почёте у Google. Уже неоднократно YouTube блокировал каналы российских СМИ, опасаясь, что аудитория видеохостинга узнает объективную информацию по тем или иным событиям в мире», — заявил Малькевич.

Член СПЧ добавил, что к фейкам на площадке стал добавляться опасный для пользователей контент, не подвергающийся должной модерации. Завкафедрой призвал россиян «смачно плюнуть на YouTube», который не волнует поступающая в открытый доступ информация. Уже есть отечественные видеохостинги, которые заботятся о безопасности взрослых и детей, напомнил он. Российские платформы предлагают на выбор различный контент, строго соблюдая требования законодательства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. В июле прошлого года видеохостинг заблокировал каналы исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ. Позднее под блокировку попал официальный канал Московской биржи.

В декабре глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский призвал администрацию видеохостинга выполнять требования законов, чтобы оставаться в РФ. Он добавил, что сумма штрафов, наложенных российскими судами на компанию Google LLC, владеющую YouTube, превысила 25 млрд рублей. Площадка отказывается удалять запрещённые российскими законами материалы и продолжает блокировать каналы российских СМИ, напомнил он.

В том же месяце президент России Владимир Путин отметил, что по поводу замедления видеохостинга YouTube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве. Глава государства пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов.