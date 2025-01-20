Вашингтон, 20 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 20 января прибыл в американский конгресс на церемонию инаугурации, её впервые за 40 лет проведут в стенах Капитолия. Трансляцию ведёт телеканал Fox News.

AP/TASS

Ранее новый американский лидер вместе с женой Меланией Трамп посетили Белый дом, где приняли участие в традиционном чаепитии с уходящим президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Потом политики в одном лимузине отправились на церемонию.

Как передавало ИА Регнум, 17 января стало известно, что инаугурацию Трампа решили перенести с крыльца Капитолия в ротонду здания. Причиной для этого назвали холодную погоду. Метеорологи сообщили, что температура воздуха во время церемонии ожидается –2…–6°С.

Американский сенат предупредил, что из-за переноса мероприятия в Капитолий большинство тех, кто получил пригласительные билеты, не смогут попасть на него. На присягу президента пригласили только журналистов пресс-пула для освещения церемонии.

Издание The Washington Post сообщило, что это решение стало большой неожиданностью для тысяч людей, планировавших посетить инаугурацию. Многие решили сдать билеты и отменить поездку в Вашингтон.