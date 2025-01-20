Лондон, 20 января, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Британские хирурги провели уникальную операцию по удалению неоперабельной опухоли мозга через глазницу. Об этом 20 января сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что 40-летняя Рувимбо Кавия стала первой пациенткой, перенёсшей необычное хирургическое вмешательство. В 2023 году у неё диагностировали менингиому в пещеристом синусе — области между мозгом и глазными яблоками.

Как передаёт издание, врачи опробовали технику на 3D-модели головы Кавии перед тем, как удалить опухоль через глазницу.

«Таким образом мы даже не прикасаемся к мозгу. Это труднодоступная область, и это позволяет получить прямой доступ без какого-либо ущерба для давления на мозг», — рассказал нейрохирург Асим Шейх.

По данным газеты, операция, случившаяся ещё в феврале 2024 года, длилась три часа, после чего женщина быстро восстановилась и через несколько дней вернулась к повседневной жизни.

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