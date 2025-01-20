Москва, 20 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Суд арестовал на два месяца, до 19 марта, мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в машине актёра Гоши Куценко. Об этом 20 января сообщила прокуратура Москвы.

Социальные сети Альберт Абдуллин

«Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый познакомился со своей жертвой у Киевского вокзала. В процессе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина достал из рюкзака тычковой нож и ударил им женщину.

Фигурант признал вину. На заседании Дорогомиловского суда Москвы он спрятал от журналистов лицо за листком бумаги, на котором была написана готовая речь с просьбой отправить его в зону спецоперации.

Ранее в этот же день, 20 января, в «Запорожце», принадлежащем Куценко, нашли изрезанное тело женщины. На месте происшествия был задержан подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт Абдуллин.

По данным ИА Регнум, мужчина — уроженец Татарстана, был многократно судим за убийство, кражи и изнасилование. Он участвовал в боевых действиях, но уже около полугода назад вернулся к гражданской жизни. По предварительным данным, в Москву он приехал с целью жениться.

По информации ИА Регнум, убитой оказалась 36-летняя Дарья Ш. Как рассказали друзья девушки, у неё остались двое несовершеннолетних сыновей. Женщина родилась в Вилючинске Камчатского края, долгое время жила в Тольятти, а несколько лет назад вместе с парнем переехала в Москву.