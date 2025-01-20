Москва, 20 января, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Многие годы живущий в России журналист, теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал о готовности отправиться на фронт и защищать Россию в случае необходимости.

ИА Регнум

Так, в ходе беседы русский американец выразил мнение, что, останьяся он в США, уже бы умер. Так что Керби не пугает даже тот факт, что сегодня российская территория подвергается терроритическим атакам ВСУ.

«В Америке я бы уже сдох. Во-первых, меня бы там заставляли делать инъекции от ковида. Во-вторых, у меня высокий холестерин, а американские продуктысовсем вредные. Там бы я точно не смог играть в американский футбол на профессиональном уровне. Шанс на то, что конкретно на меня в России упадёт бомба, гораздо ниже вероятности умереть в США», — заявил Керби.

Он подчеркнул, что готов пройти все испытания вместе со своей новой родиной и покидать Россию не намерен, более того, в случае необходимости даже готов отправиться на передовую.

«Я останусь здесь. Оформлю военный билет. Да, я старый. Да, у меня проблемы с суставами, колени не работают. Если надо будет воевать, я пойду на фронт. Но если будет война, то это уже будет Армагеддон», — резюмировал он.

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