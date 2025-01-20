Москва, 20 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку к законопроекту об общих принципах местного самоуправления (МСУ), предоставляющую право регионам самим выбирать модель МСУ. Об этом 20 января сообщила пресс-служба законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую», — говорится в публикации.

Пресс-служба уточнила, что поправку внесли, чтобы устранить разногласия, возникшие в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Этот вопрос обсуждали на встрече с Володиным главы законодательных собраний регионов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 5 января подписал указ о расширении состава Совета по развитию местного самоуправления. Он включил в этот совещательный орган исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Андрея Малхасяна, глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу городского округа Мелитополя Галину Данильченко.

ВАРМСУ и Совет Федерации в июле 2024 года договорились объединить усилия для поддержки муниципалитетов. Председатель Совфеда Андрей Шевченко назвал этот вопрос одним из наиболее важных для страны.