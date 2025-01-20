Вашингтон, 20 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как находится вместе с клубом на серии выездных игр. Об этом 20 января сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Global Look Press

«Сейчас Саша находится с «Вашингтоном», у которого серия выездных матчей. Нам ничего не известно о том, что он покинет расположение команды и вернется в столицу США на инаугурацию Трампа», — приводятся слова источника.

Он отметил, что в планах спортсмена не было посещения церемонии.

21 января «Вашингтон» проведет матч в Эдмонтоне, 23 января в Сиэтле, 25 января в Ванкувере.

Как сообщало ИА Регнум, накануне своей инаугурации, которая состоится 20 января, Трамп похвалил Овечкина. Он назвал спортсмена отличным игроком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что похвала, произнесённая в адрес Овечкина, не является сигналом российской аудитории. Он напомнил, что в Соединённых Штатах спортсмена воспринимают как великого игрока американского хоккея.