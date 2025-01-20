Москва, 20 января, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом 20 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она обратила внимание на публикацию американской газеты The Washington Post, в которой говорится, что «повреждения подводных кабелей в Балтийском море, вероятнее всего, были результатом стечения обстоятельств, а не следствием намеренного российского саботажа».

«Ждём у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что на Западе виновных установили ещё до начала расследования, «как это у них всегда и происходит».

Дипломат указала на обвинения главы финского национального бюро расследований Робина Лардота в адрес судов, которые перевозят российскую «теневую нефть», а также слова глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, которые обвиняли Москву в создании электронных помех на Балтике.

«Немцы через свой таблоид Bild почему-то оптом записали в российские граждане капитанов всех судов, которые якобы повреждают кабели на Балтике. О том, что за разрывами коммуникационной инфраструктуры стоит Москва, писала также британская The Times, а министр иностранных дел Польши [Радослав] Сикорский вообще обещал закрыть российские генконсульства в Польше, «если Россия не прекратит акты саботажа в Европе», — напомнила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января был повреждён подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

В декабре в связи с другими подобными инцидентами генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей на Балтике для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января. Предполагалось, что всего будет направлено десять судов.

Захарова 16 января заявила, что страны НАТО воспользовалось ЧП с кабелями, чтобы увеличить военное присутствие в указанном стратегическом регионе и усилить борьбу с экспортом российской нефти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и абсурдны. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.