Москва, 20 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Число подписчиков канала НТВ на RUTUBE превысило миллион. По итогам 2024 года канал стал №1 на видеохостинге в категории «Новости и СМИ».

PR-отдел телекомпании НТВ Стенд НТВ

На официальном RUTUBE-канале НТВ пользователи могут следить за последними событиями и получать информацию о важных новостях страны и мира. Также у них есть возможность смотреть прямой эфир, развлекательные, познавательные и общественно-политические шоу телеканала, лайфстайл-проекты, документальные фильмы и оригинальные сериалы.

Самыми популярными видео по количеству просмотров в прошедшем году стали: выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским и программы «Сегодня», остросоциальные ток-шоу «ДНК» и «За гранью», «Шоу «Аватар», «Ты супер!» и «Суперстар!».

Федеральный телеканал НТВ и национальный видеохостинг RUTUBE входят в состав «Газпром-Медиа Холдинга».