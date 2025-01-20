Вашингтон, 20 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 20 января в преддверии своей инаугурации прибыл вместе с женой Меланией Трамп в Белый дом на чай с действующим американским лидером Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

Кадр из видео

Чета Байденов встретила будущих хозяев Белого дома у входа в здание. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки.

Ранее Трамп с супругой в рамках инаугурационных мероприятий посетили церковную службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, Байден 19 января, выступая на христианском собрании темнокожих в штате Южная Каролина, заявил, что никуда не уходит. Он подчеркнул, что это не шутка, но объяснил смысл высказывания.

Трамп в этот же день пообещал сразу после вступления в должность отменить все «радикальные и глупые указы» Байдена. Избранный глава государства намерен сделать это в течение первых часов после принятия присяги.

Президент РФ Владимир Путин 20 января в ходе заседания Совбеза ООН поздравил Трампа с вступлением в должность. Он отметил, что в России слышат заявления нового американского лидера о намерении не допустить третью мировую войну и поддерживают этот настрой.