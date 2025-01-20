Вашингтон, 20 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Об этом 20 января сообщает The New York Post со ссылкой на документы.

Global Look Press

«Дональд Трамп прикажет переименовать Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в первые часы после того, как станет 47-м президентом… Мексиканский залив будет переименован в залив Америки», — пишет издание.

Отмечается, что Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернёт свое прежнее название — гора Мак-Кинли.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США. Избранный глава Белого дома сообщил, что в качестве меры компенсации за причинённый нелегальной миграцией и контрабандой ущерб будут введены пошлины.

9 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на желание Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским. Она продемонстрировала карту Северной Америки 1607 года, на которой территория современных США называется Мексиканской Америкой.