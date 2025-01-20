Москва, 20 января, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Журналист, теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби, давно живущий в России, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой заявил, что испытывает чувство ненависти к главе киевского режима Владимиру Зеленскому наравне с Гитлером и геями (двжиение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

ИА Регнум

По признанию Керби, если бы у него было оружие и перед ним вдруг оказался Зеленский, вопросов о том, стрелять или нет, у него не возникло бы. Американец напомнил, что по вине таких людей, как Гитлер и Зеленский, погибло огромное число славян и просто хороших людей.

«Я считаю, что у меня есть право на ненависть. Я ненавижу Гитлера, Зеленского и людей, которые пропагандируют ЛГБТ и эвтаназию. Потому что они делают всё, чтобы нас было меньше. Я ненавижу и глобализм как тренд, и глобалистов как людей, которые продвигают эти «прекрасные» взгляды на человеческие отношения», — объяснил Керби.

При этом он признал, что даже в случае ликвидации Зеленского, нашёлся бы какой-то «другой клоун». Тем не менее, уверен Керби, глава киевского режима должен получить по заслугам.

«Я уверен, что любой, кто служил в СВО, жена бойца его убила бы, если бы у неё была такая возможность. Да, в Библии сказано, что нужно любить своего врага как самого себя. Но для этого нужно, чтобы мы игнорировали свои эмоции и не поддавались инстинкту подраться с представителями другого племени», — заявил он.

В полном интервью Тима Керби на сайте ИА Регнум читайте, почему американец сравнил Люберцы и смерть, а также из-за чего внезапно прервал интервью с Мариной Ахмедовой.