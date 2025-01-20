Краснодар, 20 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Двое подрядчиков похитили свыше 4 млрд рублей на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Об этом 20 января заявила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному Округу.

Игорь Онучин/РИА Новости

МВД и ФСБ арестовали двух фигурантов — экс-гендиректора и экс-замгендиректора федерального учреждения при Минтрансе России.

Первый подозревается в превышении должностных полномочий при реализации госконтрактов на развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском краях с 2014 по 2019 год, соответствующий ущерб составил более 850 млн рублей.

В отношении второго возбуждено уголовное дело по подозрению в принятии и оплате некачественно выполненных строительно-монтажных работ по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае в период с 2014 по 2016 год, ущерб оценивается в сумму свыше 260 млн рублей.

«В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» казённым учреждением не выполнены проекты: «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск», «Развитие транспортного узла «Восточный —Находка» и «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», — сообщается в материале.

Отмечается, что расследование по факту хищения более 4 млрд рублей бюджетных средств подрядными организациями на данный момент продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Генерального директора «Амурстроя» и «Строительной компании № 1» Александра Синькова признали виновным по делу о мошенничестве и назначили наказание в виде штрафа в размере 48 млн рублей. Следствие установило, что организация заключила госконтракт и не провела необходимые работы, а вместо этого Синьков и другие сотрудники предоставили подложные документы для оплаты работ на 132 млн рублей.

17 января расследование завершилось в отношении бывшего замглавы Генштаба ВС РФ, экс-начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере (36 млн рублей). Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы