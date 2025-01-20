Лондон, 20 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в день инаугурации подпишет указ, запрещающий помощь другим государствам, если она противоречит стратегическим интересам страны. Об этом 20 января пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников из будущей американской администрации.

AP/TASS

«В понедельник Дональд Трамп подпишет указ, прекращающий любую новую иностранную помощь, если она не соответствует стратегическим целям США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы не допустить попадания денежных средств американских налогоплательщиков в руки групп, работающих против США.

Издание предположило, что этот указ, вероятно, сразу же прекратит финансирование Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передавало ИА Регнум, 8 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести пошлины на импорт.

В декабре Трамп пригрозил повышением тарифов станам Евросоюза, если те не нарастят закупки энергоресурсов из США. В преддверии выборов он упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Данными шагами он намерен не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности.