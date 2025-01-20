Москва, 20 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Фигурантов дела о теракте, в результате которого в декабре погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Pavel Bednyakov/AP/TASS

Так, в список террористов и экстремистов включены уроженец Узбекистана Курбонов Ахмаджон Алижон Угли 1995 года рождения, Падиев Рамазан Бекханович 2002 года рождения и Точиев Батухан Русланович 1999 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллов погиб в результате теракта утром 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте. Когда генерал выходил из подъезда, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокате. В результате теракта также погиб помощник Кириллова Илья Поликарпов.

Следственный комитет России возбудило уголовное дело по ст. 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство, «Теракт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Исполнителя теракта Курбонова задержали 18 декабря. На допросе он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав вознаграждение в размере $100 тыс. и помощь в выезде на территорию Евросоюза. Сейчас он находится под арестом.

Падиев и Точиев также арестованы. По версии следствия, они арендовали для Курбонова номер в хостеле, где он должен был прятаться после совершения преступления. Падиев 20 января обжаловал арест.