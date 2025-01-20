Дублин, 20 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Военные армии России окружили посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике и украинским формированиям теперь остаётся только отступать с боями. Об этом 20 января заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Российские войска уже окружили город Великая Новосёлка. Российское наступление продолжается безостановочно», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Боуза, теперь оборона украинской армии на этом участке фронта основывается на попытках отступить с боями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 января в российских силовых структурах рассказали, что украинская армия пытается малыми группами вывести своих бойцов из Великой Новосёлки. Отмечалось, что в населённом пункте идёт зачистка заблокированной там одной из групп военнослужащих ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 19 января заявил, что украинский гарнизон на территории Великой Новосёлки фактически обречён. Он добавил, что силы противника в посёлке оказались в оперативном окружении.

Ранее в этот же день в силовых структурах заявили о начале боёв за Великую Новосёлку. Уточнялось, что бои также идут на северных подступах к населённому пункту, являющемуся последним крупным укрепрайоном украинских войск на южнодонецком направлении фронта.