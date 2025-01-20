Вашингтон, 20 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.

Global Look Press

Мораторий на подобную меру наказания вводился в период президентского срока Джо Байдена.

«Трамп восстановит федеральную смертную казнь, которую Байден приостановил, и потребует, чтобы официальные документы США, такие как паспорта, отражали пол граждан, присвоенный при рождении», — указано в материале.

Отмечается, что также Трамп планирует подписать указ о прекращении инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников после вступления в должность президента. Он также раскритиковал решение Байдена заменить для 37 преступников смертную казнь на пожизненное заключение.

Накануне инаугурации американский политик заявил, что его чиновники немедленно приступят к решению проблемы незаконной миграции. Избранный президент намерен остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января. Масштабная депортация нелегальных мигрантов, о которой он говорил ранее, стартует «в очень скором времени», добавил Трамп.

Смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах, в 23 — запрещена. В июле 2021 года минюст США ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.