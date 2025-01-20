Москва, 20 января, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Много лет живущий в России журналист, теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби заявил, что без раздумий бы выстрелил в главу киевского режима Владимира Зеленского, на чьей совести столько загубленных жизней.

ИА Регнум

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Керби признался, что, как и большинству людей, ему присуще чувство ненависти. И, например, окажись перед ним Зеленский, вопросов о том, что делать с главарём киевского режима, не возникло бы.

«Я не Бог, который может прощать всех… Для меня тут вообще вопросов нет, потому что из-за него погибло столько славян, столько добрых людей. Я бы выстрелил. Я с удовольствием убил бы Гитлера в 1940 году, чтобы предотвратить то, что случилось позже», — заявил Керби.

По словам русского американца, он считает обоснованной свою ненависть и к Гитлеру, и к Зеленскому, и к людям, которые пропагандируют ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и к эвтаназии. Потому что это всё направлено на сокращение численности людей.

Полное интервью Тима Керби читайте на сайте ИА Регнум.