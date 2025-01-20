Симферополь, 20 января, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Жители Крыма продолжают в качестве волонтёров помогать птицам, пострадавшим от разлива мазута в Керченском проливе. Об этом 20 января сообщила пресс-служба движения «Народный фронт».

пресс-служба движения «Народный фронт»

«Сотрудники, представители власти, различных организаций и волонтёры отмывают их, оказывают помощь и размещают. Пернатых кормят, дают витамины и ветеринарные препараты», — говорится в материале ОНФ.

Отдельно движение отметило крымских студентов из молодёжного крыла «Народного фронта»: координатора на полуострове Александра Карданова, а также волонтёров Соню Клименкову и Валерию Кравцову. Соня Клименкова помогала пернатым даже в свой день рождения.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошла утечка нефтепродуктов.

По поручению президента РФ Владимира Путина сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. В очистке побережья в Крыму и Краснодарском крае участвуют сотрудники МЧС и волонтёры. Они уже основную часть мазута собрали, но происходят новые локальные выбросы нефтепродуктов на побережье.

Путин 9 января поблагодарил волонтёров за помощь в ликвидации последствий разлива мазута. Он также отметил их гражданскую позицию.