Вашингтон, 20 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией. Об этом заявил 20 января заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире CBS News.

Global Look Press

Трамп даёт понять, что вооружённый конфликт на Украине должен прекратиться, заявил Уолтц.

«И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату со словами: «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить [конфликт]», — сообщил Уолтц.

Он сравнил боевые действия на Украине с Первой мировой войной и с мясорубкой.

«Но с последствиями эскалации Третьей мировой войны», — считает советник Трампа.

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