Москва, 20 января, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Американский журналист, теле — и радиоведущий Тим Керби, перебравшийся на ПМЖ в Россию, поделился с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой впечатлениями от новой родины и призвал не расстраиваться тех, кто живёт в Люберцах.

ИА Регнум

Керби перебрался в Россию почти 20 лет назад, но юные годы в США и учёбу в «африканской» школе помнит до сих пор весьма красочно. Как рассказал обрусевший американец, место, в котором прошло его детство, было преимущественно населено афроамериканцами. По его словам, нельзя сказать, что жить там было труднее, чем в других городах, но всё же присутствовал дискомфорт.

«Если сравнивать с Москвой и её пригородами, это как Люберцы. Вы хотели бы жить в Люберцах? Это лучше, чем смерть, это не ужасно. Там многие живут, но жить там некомфортно: тесная застройка, много асфальта, мало деревьев, без школ и без парковочных мест. Жить в Люберцах — не конец жизни. Это всё ельцинский период: давай быстро, плотно застраивать, без мест парковки, без деревьев, школ. Особо не соблюдались правила постройки. Я вообще считаю, что квартиры — это плохо для психологии нашего прекрасного сильного пола. Я бы порекомендовал всем мужикам жить в частном доме», — сказал Керби.

Тим также рассказал, что испытывает ненависть к Зеленскому и при возможности даже попытался бы убить главу киевского режима.

Полное интервью читайте на сайтеИА Регнум.