Москва, 20 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. США пытаются восстановить присутствие в Афганистане. Об этом 20 января сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Global Look Press

«Не забудем мы и про Афганистан, где тоже американцы пытаются восстановить в какой-то мере своё присутствие, используя для этого соседние страны. Подумывают о возвращении туда своей военной инфраструктуры», — отметил глава МИД.

Лавров также подчеркнул, что речь прежде всего идёт о политике уходящей администрации президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, в августе избранный президент США Дональд Трамп называл вывод американского контингента из Афганистана катастрофой и самой позорной страницей истории страны. По его словам, к такому исходу привели слабость и некомпетентность вице-президента США Камалы Харрис и Байдена. Трамп также заявил, что потребует отставки каждого высокопоставленного военного чиновника, причастного к выводу войск.

В ночь на 31 августа 2021 года американские войска покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия в этой стране. Произошло это после захвата 15 августа Кабула участниками организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).