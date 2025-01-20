Токио, 20 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси 20 января заявил, что Токио не согласен с решением Москвы закрыть японские центры в России. Об этом сообщило издание Sankei Shimbun.

Антон Денисов/РИА Новости

Он прокомментировал принятое 17 января решение российского руководства приостановить реализацию двух межправительственных меморандумов о деятельности центров.

«Мы считаем неприемлемым одностороннее решение России приостановить реализацию меморандумов с правительством Японии», — заявил он на пресс-конференции.

Токио примет ответные меры после официального подтверждения этого шага со стороны Москвы. По словам чиновника, центры помогали японским компаниям найти взаимопонимание на гражданском уровне в России.

Как передавало ИА Регнум, МИД РФ ранее 20 января сообщил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда Токио подкрепит эти декларации реальными шагами, отказавшись от недружественной политики. В Москве считают, что в соседней стране есть здравомыслящие политики, которые осознают пагубность антироссийского курса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Министр сообщил, что уровень таких обращений всегда несолидный.