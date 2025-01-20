Будапешт, 20 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии. Об этом 20 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе конференции по итогам председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года.

Global Look Press

«Неужели мы думаем, что солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза по Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров. Мы так и поступили, но только на национальной основе, поскольку большинство государств — членов ЕС по-прежнему выступают против мира», — заявил он.

Политик также предупредил, что если на Европейском континенте начнется война, то в ней проиграют все. По его словам, ЕС уже вступил в конфликт своими национальными экономиками и проигрывает — цены растут, бюджеты расходуются на нужды украинской армии, санкции и стоимость энергоносителей бьют по европейским компаниям.

Отмечается, что украинский конфликт должен быть разрешён как можно скорее, на это была направлена миротворческая миссия Венгрии, а теперь её сможет продолжить избранный президент США Дональд Трамп.

«Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло двери для прекращения огня и мирных переговоров по Украине, начало диалог с воюющими сторонами и оказало давление на европейских лидеров с целью возобновления дипломатии и общения», — подчеркнул глава правительства.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Орбан заявил, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что глава киевского режима отверг эту идею.

17 декабря Зеленский заявил, что не примет посредничество Будапешта в мирных переговорах с Москвой. Он утверждал, что у Орбана нет возможностей и аргументов для воздействия на стороны переговоров.

11 декабря Орбан и президент России Владимир Путин провели беседу, в рамках которой обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора президент РФ указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.

19 декабря Путин сообщил, что Россия не отказывалась от предложения Орбана о перемирии и обмене пленными, отказ прозвучал со стороны Киева. Целью России является не временное перемирие, а долгосрочный мир, добавил глава государства.