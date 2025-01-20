Москва, 20 января, 2025, 17:13 — ИА Регнум. В Москве мужчина убил 36-летнюю женщину и спрятал её тело в «Запорожце» Гоши Куценко. У убитой осталось двое несовершеннолетних детей, сообщил источник ИА Регнум.

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Утром 19 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в автомобиле марки «Запорожец», припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Рядом с автомобилем правоохранители задержали 30-летнего мужчину.

По информации ИА Регнум, убитой оказалась 36-летняя Дарья Ш. Как рассказали друзья девушки, у неё осталось двое несовершеннолетних сыновей. Женщина родилась в Вилючинске Камчатского края, долгое время жила в Тольятти, а несколько лет назад вместе с парнем переехала в Москву. По подозрению в убийстве был задержан 30-летний Альберт Абдуллин. Мужчина полгода назад вернулся из зоны боевых действий и 17 января собирался жениться.

«У нее два сына. Одному где-то двенадцать лет, второму около шестнадцати лет. Дети выросли с бабушкой. Дарья не занималась их воспитанием. Дети у неё вроде с инвалидностью. Они немного в развитии отстают», — рассказала подруга убитой.

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По словам друзей, когда дети были маленькими, Дарья нашла мужчину, с которым переехала в Казань, а после в Москву. Дети всё это время были у её матери.

«Она много пила. Был случай: нам писали люди из Подмосковья о том, что обнаружили женщину в невменяемом состоянии. Нам прислали фотографии, и мы узнали на них Дашу, которая выглядела как бездомная», — рассказала подруга.

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Была ли знакома Дарья со своим убийцей, друзья девушки не знают.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на теле погибшей были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что женщине 30–35 лет, давность смерти на момент обнаружения около трёх часов. При осмотре салона «Запорожца» были обнаружены и изъяты чёрная куртка, белый бюстгальтер, а также использованный презерватив.

Задержанный Абдуллин ранее был судим по множеству тяжких преступлений, среди которых: убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ), кражи (ч.3 ст. 158 УК РФ), разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст.119 УК РФ), оскорбление представителя власти.

Из зоны боевых действий мужчина вернулся осенью 2024 года и сразу приехал в Москву, где собирался жениться.