Москва, 20 января, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Российские власти продолжат бороться за интересы российского народа, в этом и заключается смысл спецоперации. Об этом 20 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — произнёс он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

В вопросе урегулирования украинского конфликта российский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех проживающих в регионе людей, а не «какой-то передышки».

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания отметил, что в решении украинского вопроса многое зависит от США. От позиции американских властей зависят и развивающиеся страны, где США могут сыграть позитивную роль, а могут и продолжить линию предыдущей администрации, добавил дипломат.

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков 16 января подчеркнул, что в Москве не сидят у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. Он также уточнил, что в Кремле уверены, что сигналы от команды Трампа рано или поздно обязательно поступят. По словам помощника, Москва готова воспринимать эти сигналы.

Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.