Москва, 20 января, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня многое в мире зависит от США, это в том числе относится и к украинской проблематике. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Многое очень зависит от Соединённых Штатов. Прежде всего в силу того, что европейцы и «азиатские» союзники США — Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия — полностью ориентируются на позицию Белого дома, и в этом смысле они выжидают, какой же в окончательном виде эта позиция будет», — отметил Лавров.

Он добавил, что это и развивающиеся страны тех регионов, где США могут сыграть позитивную роль, а могут и продолжить линию предыдущей администрации по сохранению конфликтогенности в расчёте на то, чтобы извлекать выгоду из сохраняющихся кризисов.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что Россия открыта для диалога с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине. Он подчеркнул, что самое важное — устранить первопричины кризиса.

Глава государства отметил, что в этом вопросе целью должно являться не краткое перемирие, которое станет передышкой для Киева с целью перегруппировки сил и перевооружения для продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех проживающих в этом регионе людей и народов.

19 января американская газета The New York Times написала, что симпатия Трампа к Путину поможет Москве более выгодно закончить конфликт на Украине. По словам журналистов, избранный глава Белого дома так и не предпринял никаких шагов по выполнению предвыборных обещаний о завершении украинского конфликта за 24 часа.

Путин ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Глава государства также уточнял, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.