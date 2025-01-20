Москва, 20 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он отметил, что Россия видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты, которые прервались по вине уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Слышим также заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Путин также выразил готовность к диалогу с новой администрациейТрампа по вопросу конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в этом вопросе целью должен стать долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех проживающих в этом регионе людей.

Ранее советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что республиканец готовится к встрече с Путиным. Избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, уточнил советник.

Сам американский политик 19 января вновь заверил, что после вступления в должность планирует положить конец конфликту на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.