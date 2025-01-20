Москва, 20 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Россия открыта для диалога с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине. Об этом 20 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

: Сергей Ильин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе целью должно являться не краткое перемирие, которое станет передышкой для Киева с целью перегруппировки сил и перевооружения для продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех проживающих в этом регионе людей и народов.

Путин также отметил, что в Москве увидели заявление Трампа и членов его команды о намерении восстановить прямые контакты с Россией, которые были прерваны по вине уходящей администрацией США, а также заявление о необходимости недопущения третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN19 января сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после своей инаугурации. Отмечалось, что президенты России и США могут обсудить личную встречу в ближайшие месяцы для разрешения конфликта на Украине.

Ранее в этот же день избранный глава Белого дома в очередной раз заверил, что намерен завершить украинский конфликт и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Трамп подчеркнул, что хочет реализовать все свои планы только с помощью американцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января отмечал, что запросов российской стороне от команды Трампа по поводу встречи с Путиным пока не поступало. Представитель Кремля указывал на то, что в этом случае целесообразно дождаться вступления избранного президента США в должность.

Российский лидер ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Глава государства также уточнял, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.