Симферополь, 20 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом 20 января сообщил Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Причины перекрытия не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря прошлого года в 14:56 мск Крымский мост также был перекрыт. В 16:10 мск движение возобновилось. За это время у подъездов к мосту скопились сотни автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в этот же день объявлял в городе воздушную тревогу, которая была отменена около 17:06 мск. 31 декабря движение по мосту перекрывали на 1 час 16 минут.