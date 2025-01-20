Донецк, 20 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Восемь сотрудников компании «Донбассгаз» пострадали в результате атаки украинского беспилотника на трассе Светлодарск — Новолуганск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сергей Аверин/РИА Новости

«На трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК «Донбассгаз»: женщины 1972, 1964, 1985 г. р., мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 г. р., которые следовали на объект ремонта», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в городе Горловке в ДНР семь мирных жителей пострадали от удара ВСУ.

Также 20 января в результате удара украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 25 человек, среди них четверо детей. Два человека погибли. Удар был нанесён кассетными боеприпасами около 8:00, два прилёта зафиксированы рядом со школой. В момент атаки дети и педагоги направлялись на занятия.