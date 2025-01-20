Москва, 20 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Похвала, произнесённая избранным президентом США Дональдом Трампом в адрес российского хоккеиста Александра Овечкина, не является сигналом российской аудитории. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — процитировало его издание «Спорт-Экспресс».

Представитель Кремля также отметил, что высказывания американского политика не помогут вернуть российским спортсменам возможность участия в международных турнирах.

Как сообщало ИА Регнум, накануне своей инаугурации, которая состоится 20 января, Трамп похвалил Овечкина. Он назвал спортсмена отличным игроком.

Ранее комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что стремление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» преодолеть рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам не беспокоит лигу в контексте политической ситуации. Овечкин выступает не за Россию, подчеркнул комиссионер.