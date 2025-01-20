Тбилиси, 20 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Западные страны начали вводить санкционные меры в отношении Грузии после отказа властей республики открыть «второй фронт» против России. Такое мнение 20 января высказал генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

РИА Новости

«Когда речь идёт о стране и её интересах, что является движущей силой угроз и шантажа санкциями? Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: первая заключается в том, что мы не уступили страну, не включили её в … [конфликт с Россией], не открыли «второй фронт», несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов», — заявил он в беседе с журналистами.

Каладзе отметил, что пока не будет называть конкретных имён этих западных дипломатов, уточнив, что Грузию невозможно запугать санкциями и шантажом, а власти республики не намерены сворачивать с выбранного ими пути.

Он добавил, что на Западе сочли неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям преступлением, хотя введение таких мер разрушило бы экономику республики и погубило бы её народ.

Как сообщало ИА Регнум, в партии «Грузинская мечта» 8 января заявили, что Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией. Уточнялось, что ЕП недавно принял пять резолюций с критикой в адрес Тбилиси, потребовав от грузинских властей в последней из них ввести санкции против РФ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 декабря 2024 года назвал наградой за защиту национальных интересов санкции США, введённые против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Ранее, 12 декабря, Вашингтон ввёл визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». Позднее, 19 декабря, власти Британии также ввели санкции против пяти грузинских чиновников. В это число вошли глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава грузинского спецназа Звияд Харазишвили, а также его заместитель Милери Лагазаури.