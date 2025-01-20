Брюссель, 20 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Еврокомиссия расширила контроль за онлайн-платформами, включив подписанный ими кодекс о «борьбе с разжиганием ненависти» в закон о цифровых услугах. Об этом заявили в пресс-службе органа 20 января.

Global Look Press

Отмечается, что новый документ, основанный на первоначальном Кодексе по противодействию разжиганию ненависти в Интернете 2016 года, подписали компании Dailymotion, Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Jeuxvideo.com, LinkedIn, потребительские службы Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, X и YouTube.

Кроме того платформы должны будут создать сеть «мониторинговых репортёров» из некоммерческих или государственных организаций для регулярного контроля за тем, как площадки реагируют на сообщения о разжигании ненависти. Также требуется обрабатывать не менее две трети уведомлений в течение суток, подключать инструменты по автоматическому обнаружению «языка вражды», настройке рекомендательной ленты и удаление несоответствующего Кодексу контента.

«В Европе нет места незаконной ненависти ни в офлайне, ни в онлайне», — заявила комиссар ЕС по вопросам цифровых технологий Хенна Вирккунен.

Соответствие платформ требованиям будет проверяться на ежегодной основе, следует из материала.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон решил рассмотреть вопрос о почётном увольнении 30 тыс. ЛГБТ-ветеранов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и удалении сведений об ориентации из документов. Таким образом, эта мера даст военнослужащим право получить медицинские и иные льготы.