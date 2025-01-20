Москва, 20 января, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Традиционный урок цикла «Разговоры о важном», посвящённый Дню российского студенчества, прошёл 20 января. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что в преддверии Дня студента в школах и колледжах страны учащиеся узнали о традициях праздника и истории развития самых престижных вузов страны.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, Герой труда РФ, академик Виктор Садовничий встретился со школьниками и студентами в рамках «Разговоров о важном». Он рассказал о традициях празднования Дня российского студенчества и отметил важность такого жизненного этапа, как студенческая жизнь.

«Студенческие годы уникальные. Вы свободны. Вы можете заниматься наукой или какими-то другими полезными занятиями. Этот тот этап, когда вы себя делаете способными и нужными стране», — отметил Садовничий.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что студенческая жизнь — это не только учеба и экзамены, но и дружба, любовь, интересный досуг, волонтёрство, саморазвитие и коллективные дела.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в российских школах провели традиционный урок «Разговоры о важном», который посвятили Дню российской печати. Учащие и студенты поговорили о профессиональном празднике всех, кто причастен к созданию печатных и электронных изданий, чьими усилиями формируется информационное пространство: вспомнили о достижениях печатного дела, а также о труде редакторов, корреспондентов, типографских работников и дизайнеров.

11 ноября в российских школах и колледжах в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошёл урок «Твой вклад в общее дело». Беседы с учениками и студентами посвятили тому, какую важную роль может сыграть даже самый небольшой вклад в общее дело для развития и создания будущего России. Юная актриса Виталия Корниенко рассказала школьникам и студентам о теме нового занятия и профессиях будущего, отметив, что сейчас необязательно ограничиваться лишь одной специальностью. По её словам, для образования доступно множество дополнительных курсов и мастер-классов.