Пекин, 20 января, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Состоявшийся 17 января телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа стал отправной точкой для новых отношений двух стран. Об этом сообщило 20 января китайское издание Global Times.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили важные вопросы отношений Пекина и Вашингтона ещё до вступления Трампа в должность. Переговоры «на столь раннем этапе» указывают на то, что обе стороны надеются, что новая отправная точка позволит им достичь большего прогресса в отношениях. Этот звонок задал тон направлению китайско-американских отношений на предстоящий период, отметило издание.

Также отмечается, что сейчас, когда в США осуществляется передача власти, сигналы, посылаемые обеими сторонами для стабилизации двусторонних отношений, особенно ценны.

Уходящая американская администрация осложнила отношения с Пекином, выпустив ряд новых мер, направленных против Китая. При этом на международном уровне существует множество насущных и сложных вопросов, которые требуют совместных ответов со стороны обеих стран.

«Для обеих стран это момент в полной мере продемонстрировать политическое воображение и решительность», — отметило издание.

Авторы материала подчеркнули, что Китай и США выиграют от сотрудничества. Есть надежда, что новая американская администрация извлечёт уроки из торговых и технологических войн с Китаем.

Если новые власти США выйдут за рамки представлений о том, что Китай — это грозный враг, и будут придерживаться международных правовых норм и принципов свободной торговли, а также уважать взаимовыгодное разделение труда, которое сложилось в глобальных промышленных цепочках и цепочках поставок, выиграют обе страны, отмечается в материале.

В статье подчёркивается, что Си Цзиньпин на переговорах с Трампом проявил жёсткость в тайваньском вопросе. Глава Китая назвал эту тему «красной линией».

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Си Цзиньпин созвонился с Трампом. Он поздравил избранного президента США с переизбранием. Китайский лидер выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон будут поддерживать хорошие, взаимовыгодные отношения во время президентства Трампа.

Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Как заявил Трамп по итогам переговоров, США и Китай являются самыми важными странами в мире и должны поддерживать долгосрочную дружбу и совместно поддерживать мир во всём мире.