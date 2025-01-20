СМИ рассказали об особом значении переговоров Си Цзиньпина и Трампа
GT: разговор Си Цзиньпина и Трампа задал тон будущим отношениям Китая и США
Пекин, 20 января, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Состоявшийся 17 января телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа стал отправной точкой для новых отношений двух стран. Об этом сообщило 20 января китайское издание Global Times.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили важные вопросы отношений Пекина и Вашингтона ещё до вступления Трампа в должность. Переговоры «на столь раннем этапе» указывают на то, что обе стороны надеются, что новая отправная точка позволит им достичь большего прогресса в отношениях. Этот звонок задал тон направлению китайско-американских отношений на предстоящий период, отметило издание.
Также отмечается, что сейчас, когда в США осуществляется передача власти, сигналы, посылаемые обеими сторонами для стабилизации двусторонних отношений, особенно ценны.
Уходящая американская администрация осложнила отношения с Пекином, выпустив ряд новых мер, направленных против Китая. При этом на международном уровне существует множество насущных и сложных вопросов, которые требуют совместных ответов со стороны обеих стран.
«Для обеих стран это момент в полной мере продемонстрировать политическое воображение и решительность», — отметило издание.
Авторы материала подчеркнули, что Китай и США выиграют от сотрудничества. Есть надежда, что новая американская администрация извлечёт уроки из торговых и технологических войн с Китаем.
Если новые власти США выйдут за рамки представлений о том, что Китай — это грозный враг, и будут придерживаться международных правовых норм и принципов свободной торговли, а также уважать взаимовыгодное разделение труда, которое сложилось в глобальных промышленных цепочках и цепочках поставок, выиграют обе страны, отмечается в материале.
В статье подчёркивается, что Си Цзиньпин на переговорах с Трампом проявил жёсткость в тайваньском вопросе. Глава Китая назвал эту тему «красной линией».
Как сообщало ИА Регнум, 17 января Си Цзиньпин созвонился с Трампом. Он поздравил избранного президента США с переизбранием. Китайский лидер выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон будут поддерживать хорошие, взаимовыгодные отношения во время президентства Трампа.
Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Как заявил Трамп по итогам переговоров, США и Китай являются самыми важными странами в мире и должны поддерживать долгосрочную дружбу и совместно поддерживать мир во всём мире.