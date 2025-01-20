Москва, 20 января, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Образовательная платформа Учи. ру, входящая в VK, начала приём заявок на IT-хакатон «Будущее в коде» для школьников. Об этом 20 января сообщила пресс-служба компании.

Гавриил Григоров/ТАСС

Участие в нём могут принять ученики 5-8 классов, увлекающиеся программированием и робототехникой. Им необходимо собрать команду из 2-5 человек и выбрать наставника старше 18 лет. Его роль может исполнить студент, учитель, родитель или IT-специалист. Партнёром хакатона выступает VK Education. Проходить он будет до 25 мая текущего года.

«Хакатон «Будущее в коде» — комплексная образовательная программа, которая сочетает обучение, командную работу и решение реальных задач в сфере IT. Участие в хакатоне позволит школьникам глубже понять работу информационных технологий, раскрыть свой потенциал и получить опыт проектной деятельности», — указано в анонсе.

На выбор предложат несколько треков работы над проектами, в числе которых создание виртуальных ассистентов (чат-ботов) для соцсетей, разработка приложений для управления умным домом, создание развлекательных или образовательных игр, программирование роботизированных систем и свободная тема, в рамках которой можно будет предложить и реализовать собственную идею.

Зарегистрироваться участники могут до 2 марта 2025 года. При этом каждый член команды подаёт заявку лично. Впереди их будут ждать пять этапов. Формироваться команды будут до 9 февраля. С 10 февраля по 2 марта пройдёт разработка проекта и распределение ролей. С 3 марта по 6 апреля команды будут создавать и тестировать решения. Далее до 27 апреля у них будет время на подготовку презентаций и видеоматериалов. До 25 мая проекты будут оценивать и в заключение проведут онлайн-церемонию награждения.

Жюри выберет победителей в трёх номинациях: «Креативный подход», «Лучшая реализация идеи» и «Лучший проект». Команды получат дипломы и полезные призы, а все участники и наставники — сертификаты.

Как сообщало ИА Регнум, платформа VK Education в 2024 году охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний. Это на 16% больше, чем годом ранее. Число школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло на 12% год к году, до 3,8 млн.