Москва, 20 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной на беспилотнике, как оператор дрона российской армии увёл БПЛА от автомобиля ВСУ, увидев, что в нём везли ребёнка. Ролик выложили в сеть 20 января.

Кадр из видео

На кадрах видно, что при приближении дрона к украинской военной машине оттуда выбежал водитель и, пробежав несколько метров, залёг недалеко от транспортного средства. Также из машины выскочил офицер, прижимая к себе ребёнка. Российский БПЛА в последний момент не стал атаковать автомобиль и пролетел мимо.

Каким образом ребёнок оказался в машине с офицером в ВСУ в зоне боевых действий, пока неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, начальник расчёта FPV-дронов разведывательной роты российской армии рассказал подробности этого инцидента. Его подчинённые на донецком направлении заметили движущийся внедорожник командного состава ВСУ и решили его атаковать дроном. Оператор беспилотника, когда увидел ребёнка, в последний момент успел изменить траекторию полёта БПЛА, чтобы избежать атаки.

Также 20 января инструктор штурмовой бригады войск «Восток» ВС РФ с позывным Серго сообщил, что украинские военные доставили в посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике мирных жителей, чтобы создать из них живой щит. Он отметил, что это обычная тактика для ВСУ, российским бойцам в таких случаях приходится действовать особенно аккуратно.

Ранее российский боец в ходе боёв под Соледаром спас ребёнка, находясь под огнём снайпера ВСУ. При этом украинский военный в том числе стрелял по мирным жителям, которых нашли солдаты ВС РФ при зачистке этого квартала. Всех гражданских удалось вывести в безопасное место.