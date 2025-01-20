Брюссель, 20 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается поскорее согласовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 января сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

Tomislav Georgiev/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», — заявила Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

Спикер ЕК подчеркнула, что в данный момент ни о каких уже запланированных встречах главы Еврокомиссии и американского политика речи не идёт.

Ранее, 9 января, агентство Bloomberg писало о намерении фон дер Ляйен встретится с Трампом до его инаугурации. Тогда отмечалось, что представители республиканца и Евросоюза уже провели предварительные переговоры. Однако позднее стало известно, что председателя ЕК даже не пригласили на саму церемонию инаугурации.

В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп не единожды обещал, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Также он намерен добиться от стран Европы повышения расходов на оборону.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 11 января отметил, что Трамп, не пригласив фон дер Ляйен и главу киевского режима Владимира Зеленского, «указал на место» Брюсселю и Киеву. Парламентарий назвал подобные действия демонстрацией приоритетов внешней политики страны.